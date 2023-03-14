В Коми наказали человека, из-за которого монтажника придавило трубой

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В Усинске 59-летнего мужчину признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В июле прошлого года во время замены теплосетей трубой придавило монтажника. Пострадавший получил комбинированную травму. Ее квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Подсудимый был ответственным за безопасность условий труда. Однако он допустил ряд нарушений, и это привело к тяжким последствиям. Злоумышленника оштрафовали. Какую сумму он должен заплатить, не уточняется.

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