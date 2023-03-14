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НовостиОбщество14 марта 2023 7:28

Стало известно состояние придавившего ледяной скульптурой в Ухте 8-летнего мальчика

Врачи рассказали, как чувствует себя школьник
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Ухте ледяная глыба упала на 8-летнего мальчика. Инцидент произошел на минувшим выходных. На глазах у других горожан на школьника упала фигура и травмировала его. По предварительным данным, ребенок сам расшатывал скульптуру.

По информации регионального Минздрава, юный ухтинец получил сотрясение мозга. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Добавим, что по данному факту СУ СК России по Коми начал проверку.

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