В Коми СК заинтересовался падением ледяной скульптуры на ребенка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ухте Следственный комитет проводит проверку по факту падения ледяной скульптуры на ребенка 2014 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на Комсомольской площади. На мальчика упала ледяная фигура. Очевидцы вызвали скорую. Пострадавшего увезли в больницу. Мальчик находится под наблюдением врачей. Место, где произошел инцидент, огородили сигнальной лентой.

По факту случившегося проводится проверка. Следователи выясняют все причины и случившегося.

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