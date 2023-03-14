В Коми нашли опасную снежную гору

Фото: пресс-служба ОНФ в Коми

В Сыктывдинском районе обнаружили опасную снежную гору. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ в Коми.

Горку обнаружили в Выльгорте. Ее «построили» на детской площадке на улице Домны Каликовой. Туда просто свалили весь очищенный со двора снег. Высота горки достигала четырех метров. Местами были пологие участки, по которым можно легко взобраться наверх. Однако наибольшая опасность оказалась спрятана под толщей снега и льда. Уточняется, что речь идет о металлических конструкциях детской площадки.

По словам жителей, раньше снег счищали и складировали на углу дома №73. Там он никому не мешал. В управляющую компанию направили запрос с просьбой пояснить выбор нового места хранения снега.

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Склон расположен на улице Слободской (подробности)