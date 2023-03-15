Житель Эжвы двумя ударами убил своего обидчика

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В Эжве признали виновным в умышленном причинении вреда, повлекшем смерть, 47-летнего местного жителя. По информации прокуратуры Коми, рассмотрение уголовного дела проходило в Эжвинском городском суде Сыктывкара.

По предоставленным данным, утром 13 октября 2022 года между соседями в микрорайоне «Строитель» возник конфликт, во время которого один из мужчин ударил своего оппонента два раза в область головы. От удара пострадавший впал в кому, бригаде скорой помощи удалось его реанимировать, но спустя пять дней мужчина все же скончался в больнице.

Свою вину нападавший признал частично, утверждая, что оборонялся. Суд признал его виновным и назначил семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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