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НовостиОбщество15 марта 2023 5:15

Житель Сыктывкара не мог получить инвалидную коляску

В дело пришлось вмешаться прокуратуре
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жителю Сыктывкара удалось получить полагающуюся инвалидную коляску только после вмешательства прокуратуры Коми и решения суда.

По информации прокуроров, у мужчины инвалидность первой группы, что дает право на получение комнатной кресло-коляски с электроприводом. Однако в течение пяти лет ему ее не предоставляли.

В результате в дело пришлось вмешаться прокурорам, которые после проверки подали в суд, а там региональное отделение Фонда социального страхования обязали предоставить полагающееся техническое средство.

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