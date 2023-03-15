Житель Сыктывкара не мог получить инвалидную коляску

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Жителю Сыктывкара удалось получить полагающуюся инвалидную коляску только после вмешательства прокуратуры Коми и решения суда.

По информации прокуроров, у мужчины инвалидность первой группы, что дает право на получение комнатной кресло-коляски с электроприводом. Однако в течение пяти лет ему ее не предоставляли.

В результате в дело пришлось вмешаться прокурорам, которые после проверки подали в суд, а там региональное отделение Фонда социального страхования обязали предоставить полагающееся техническое средство.

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