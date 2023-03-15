На нескольких улицах Сыктывкара пропал свет из-за аварии

Фото: архив КП

Жители Сыктывкара сообщили об отсутствии электричества на нескольких улицах. Речь идет об улицах Спиридонова, Воркутинской, 65 лет Победы, Зои Космодемьяновской, Зырянской, Республиканской и Интинской.

По информации энергетиков, отключение света произошло после «технологического нарушения сети». Специалисты сразу же выехали на место и начали восстановительные работы после поступления сигнала об отключении, сообщили в «БНК».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пропавшего в Сыктывкаре 13-летнего мальчика нашли спящим в подъезде (подробнее)