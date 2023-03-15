В Сыктывкаре обнаружен труп 35-летнего мужчины под мостом

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь молодого мужчины. Его тело было обнаружено под краснозатонским мостом накануне, 14 марта.

Как сообщили «КП-Коми» в пресс-службе регионального Следкома, погибшим является 35-летний местный житель. На место инцидента были обнаружены личные вещи сыктывкарца, его рюкзак и веревка.

- Следователями СК выясняются обстоятельства смерти мужчины 1987 года рождения, тело которого обнаружено в районе краснозатонского моста, - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, умерший наложил на себя руки.

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