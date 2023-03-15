В Коми посадили двух закладчиков из Сибири

Фото: Влад КОМЯКОВ

В Сыктывдинском районе 25-летнего молодого человека и 20-летнюю девушку из Красноярского края признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

С начала января по середину марта прошлого года парень и девушка были закладчиками в Сибири. 24 марта они прибыли в Коми. Для того, чтобы хранить и фасовать крупные партии наркотиков, злоумышленники сняли квартиру в Сыктывкаре. Они хотели продать полкило наркотиков. Однако парня и девушку задержали полицейские. В квартире у них обнаружили еще 485 грамм наркотиков.

Свою вину молодой человек признал, но заявлял, что его подруга не при чем. Однако удалось доказать, что девушка участвовала в фасовке и дальнейшей упаковке наркотиков. Свою вину подсудимая не признала.

Сибиряка приговорили к 14 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима. Кроме того, молодого человека оштрафовали на 100 тысяч рублей. Девушку приговорили к 10 годам колонии общего режима.

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