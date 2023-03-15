Сыктывкарец попался на мошенничестве с машиной и обокрал свою бывшую

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре 24-летнего местного жителя обвиняют в мошенничестве и краже. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В ноябре 2021 года сыктывкарец занял у приятеля денег на ремонт машины. После продажи авто он должен был вернуть сумму займа в большем размере. Молодой человек продал машину, но деньги не вернул. Кроме того, за два месяца злоумышленник дважды продал этот автомобиль. Перед этим сыктывкарец взял кредит под залог вышеупомянутой машины. От жителя Кубани он получил за авто 200 тысяч рублей, но машину ему не отдал. Позднее сыктывкарец продал машину своему земляку за 150 тысяч рублей.

C декабря 2021 года по февраль 2022 года под видом осуществления ремонта уже другого авто молодой человек украл у жителя столицы Коми 180 тысяч рублей.

Кроме того, в июле 2022 года фигурант находился в квартире матери своей сожительницы. Там он украл более 440 тысяч рублей. На эти деньги он возил ничего не подозревающую девушку в Казань. Там молодой человек оплачивал проживание, развлечения и покупки. Когда о краже стало известно, парень и девушка расстались. Зная, что в гараже его бывшей имеется комплект зимней резины, сыктывкарец продал их по бросовой цене. В прокуратуре уточнили, что у него был доступ к гаражу. Уголовное дело направили в суд.

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