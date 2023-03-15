В Сыктывкаре Nissan сбил 92-летнюю женщину

Фото: управление ГИБДД по Коми
Во вторник, 14 марта, в Сыктывкаре Nissan Patrol сбил 92-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.
Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 15.10 неподалеку от ТЦ «Рублик». 57-летний мужчина задним ехал за рулем Nissan. Водитель сбил женщину, которая шла сзади. В результате ДТП пострадавшая получила перелом шейки бедра. Женщину увезли в больницу.
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