Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 марта 2023 7:14

В Сыктывкаре Nissan сбил 92-летнюю женщину

Авария произошла неподалеку от ТЦ «Рублик»
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 14 марта, в Сыктывкаре Nissan Patrol сбил 92-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 15.10 неподалеку от ТЦ «Рублик». 57-летний мужчина задним ехал за рулем Nissan. Водитель сбил женщину, которая шла сзади. В результате ДТП пострадавшая получила перелом шейки бедра. Женщину увезли в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми машина сбила человека и уехала с места ДТП

Водителя ищут (подробности)