Главная детская библиотека Коми приглашает пошалить на пижамной вечеринке

Фото: Маршаковка.

Первая пижамная вечеринка в истории Национальной детской библиотеки Коми им. С.Я. Маршака пройдёт 18 марта. Она будет посвящена новой книге Зули Стадник «Баю-баю-бамс».

По словам организаторов, в этот день стулья заменят подушками и ковриками. Читатели могут принести с собой сидушки. Главное условие участия юных читателей в вечеринке – домашняя одежда от кигуруми до любимой пижамы. Кроме того, читателей просят принести с собой любимые игрушки, которые будут участвовать в параде. Сменная обувь в этот день обязательна!

Итак, вечеринка начнётся в 15:00 с квеста на тему снов. В 15:30 участников познакомят с «виновницей» мероприятия – книгой «Баю-баю-бамс», а в 16:00 на связь выйдет сам автор.

– До самого закрытия в библиотеке будут проводиться спокойные и подвижные игры, литературная подушечные бои без правил. К играм могут подключиться и родители вместе с бабушками и дедушками, – рассказали в Маршаковке.

Всех желающих принять участие ждут по адресу: Сыктывкар, ул. Советская, 20. Предварительная запись по телефону: 8 (8212) 286-444. Или по ссылке – ЗДЕСЬ.

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