В ДТП с УАЗом и «Уралом» в Коми пострадали двое мужчин

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 14 марта, в Усинске столкнулись УАЗ и «Урал», в результате чего пострадали двое мужчин. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 13.30. Мужчина 1991 года рождения ехал за рулем УАЗа по подъезд к Усинску. На 14-м километре водитель не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в «Урал».

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель УАЗа получил переломы обеих голеней, а также закрытый перелом ключицы. У его пассажира 1990 года рождения диагностировали сочетанную политравму. Оба мужчины попали в больницу.

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