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НовостиОбщество16 марта 2023 4:45

Школу в селе Объячево откроют в апреле 2023 года

Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба
Источник:kp.ru
Фото: Владимир Уйба

Фото: Владимир Уйба

Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что в селе Объячево Прилузского района получили разрешение на эксплуатацию школы. По его словам, образовательное учреждение намерены открыть в апреле.

Уйба пояснил, что специалисты Роспотребнадзора по Коми в ближайшее время составят заключение, а после минобрнауки получит образовательную лицензию.

Руководитель региона отметил, что школу на 600 мест построили в рамках национального проекта «Образование».

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