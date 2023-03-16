Школу в селе Объячево откроют в апреле 2023 года

Фото: Владимир Уйба

Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что в селе Объячево Прилузского района получили разрешение на эксплуатацию школы. По его словам, образовательное учреждение намерены открыть в апреле.

Уйба пояснил, что специалисты Роспотребнадзора по Коми в ближайшее время составят заключение, а после минобрнауки получит образовательную лицензию.

Руководитель региона отметил, что школу на 600 мест построили в рамках национального проекта «Образование».

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