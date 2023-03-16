Мошенница из Коми подложила пенсионерке купюру «банка приколов»

Фото: архив КП

В Корткеросском районе 83-летняя пожилая женщина попалась на уловки мошенницы. 40-летняя фигурантка уголовного дела подложила своей жертве купюру «банка приколов» номиналом пять тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД Коми.

По предоставленным данным, обвиняемая была старой знакомой потерпевшей и дала ей деньги под предлогом возврата долга. Кроме того, она получила сдачу от пожилой женщины в размере 3 700 рублей.

В настоящий момент в отношении мошенницы завели уголовное дело. Ей грозит лишение свободы до двух лет и штраф в размере 120 тысяч рублей.

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