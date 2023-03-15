Стало известно, кому в Коми готовы платить до 320 тысяч рублей

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В Коми опубликовали вакансии с зарплатами до 320 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает портал hh.ru.

Средняя предлагаемая зарплата в республике составляет около 62 тысячи рублей. Это на 7% выше средней российской зарплаты. Однако некоторые работодатели готовы платить зарплату, которая превышает среднюю рыночную в пять раз. Так, машинисту трубоукладчика предлагают от 323 тысяч рублей, а электрогазосварщику НАКС – от 270 тысяч рублей. Механик на производственные процессы по бурению скважин сможет получать до 260 тысяч рублей, PHP программист – до 250 тысяч, а заместитель руководителя управления по транспорту, директор по экономике и финансовый советник – от 200 тысяч. Инженеру КИПиА обещают от 181 тысячи, а водителю самосвала – от 188 тысяч рублей

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