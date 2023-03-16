Житель Коми получил 30 тысяч рублей штрафа после пьяного вождения

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Житель Ухты получил штраф в размере 30 тысяч рублей за то, что отказался проходить освидетельствование после пьяной езды. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленным данным, сотрудники полиции задержали мужчину, полагая, что он находится в нетрезвом состоянии. На медицинское освидетельствование он предоставил воду из бачка унитаза.

Решение выносил мировой судья. Он признал фигуранта административного дела виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также отстранил от вождения автомобилем на полтора года.

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