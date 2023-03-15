В Коми мужчина получил тяжелые травмы на работе

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В Коми мастер участка ООО «Ремтехмонтаж» получил тяжелые травмы на работе. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в республике.

Инцидент произошел 16 февраля. Мастер открывал ворота для заезда техники. При этом он получил тяжелые травмы. Основная причина случившегося – неосторожность, невнимательность и поспешность мужчины. Он нарушил инструкции по охране труда. Виновных планируют привлечь к административной ответственности.

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