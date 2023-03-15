В Сыктывкаре пациент обокрал лежачего соседа по палате

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре 43-летнего ранее судимого жителя Эжвы признали виновным в краже 34 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился мужчина1970 года рождения и заявил о пропаже денег. Он лежал в больнице и какое-то время не мог ходить. Мужчина попросил соседа по палате купить продукты, дал ему карту и назвал пин-код.

Спустя несколько дней сосед стал готовиться к выписке. Мужчина сказал, что родные ему должны перевести карты, но своей у него нет. Пациент разрешил воспользоваться своим электронным кошельком, а на счету не хватает денег.

Подозреваемого нашли. Задержанный рассказал, что выдумал историю о родственниках. Он снял деньги, оставив на счету небольшую сумму, чтобы сосед по палате не сразу заметил пропажу. Возбуждено уголовное дело. Фигурант вернул мужчине 10 тысяч рублей.

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