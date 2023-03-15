В Сыктывкаре пройдут общегородские субботники

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре определили даты проведения общегородских субботников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Столица Коми присоединится к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна – 2023» 29 апреля и 13 мая. Уборка на различных объектах будет длиться почти месяц – с 21 апреля по 23 мая. Аналогичные мероприятия рекомендуют провести председателям садовых товариществ и гаражно-строительных кооперативов. Собрать мусор нужно в местах, доступных для вывоза механизированным способом. С 23 апреля по 20 мая с улиц Сыктывкара вывезли более 880 тонн мусора.

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Администрация муниципалитета прокомментировала проблему (подробности)