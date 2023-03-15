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НовостиОбщество15 марта 2023 14:02

Сотрудникам органов власти Коми поручено перейти на мессенджер от VK

Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Сотрудникам госучреждений поручено перейти в мессенджер от VK. Об этом сообщает Минцифры Коми со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Мессенджер представляет собой автоматизированное рабочее место, в котором есть почта, календарь, облачное хранилище и внутренний портал. Уточняется, что мессенджер будет поддерживает аудио- и видеозвонки.

В связи с импортонезависимостью руководителям цифровой трансформации регионального уровня также предстоит активизировать работу по переходу на единую систему коммуникаций на базе типового автоматизированного рабочего места для госслужащих.

– К мессенджеру должны быть подключены все сотрудники органов власти Республики Коми, также организовано подключение руководителей администраций муниципальных образований, – прокомментировал первый заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми Виталий Осипов.

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