Сотрудникам органов власти Коми поручено перейти на мессенджер от VK

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Сотрудникам госучреждений поручено перейти в мессенджер от VK. Об этом сообщает Минцифры Коми со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Мессенджер представляет собой автоматизированное рабочее место, в котором есть почта, календарь, облачное хранилище и внутренний портал. Уточняется, что мессенджер будет поддерживает аудио- и видеозвонки.
В связи с импортонезависимостью руководителям цифровой трансформации регионального уровня также предстоит активизировать работу по переходу на единую систему коммуникаций на базе типового автоматизированного рабочего места для госслужащих.
– К мессенджеру должны быть подключены все сотрудники органов власти Республики Коми, также организовано подключение руководителей администраций муниципальных образований, – прокомментировал первый заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми Виталий Осипов.
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