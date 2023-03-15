В Сыктывкаре обнаружили кучи навоза

Фото: пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора

В сыктывкарской Орбите обнаружили кучи навоза. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Местный житель обнаружил напротив дома №43 по улице Петрозаводской свежие кучи навоза. Они находились в 50-100 метрах от железнодорожных путей. Выяснилось, что на поле имеются протоптанные «дороги». В этом районе есть только одно предприятие, которое занимается разведением крупного рогатого скота. Навоз нашли на земле, принадлежащей этой компании.

Предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Компании предложили создать условия для обеззараживания навоза. Его нужно размещать на специализированных площадках.

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