Житель Сыктывкара потребовал уменьшить размер алиментов

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Сыктывкарский городской суд рассмотрел иск местного жителя, который требовал изменить размер уплаты алиментов. Поводом стало достижение одного из его детей 18-летия. В суде установили, что мужчина должен был выплачивать алименты в пользу своих двоих детей в размере 1/6 части его заработка ежемесячно и вплоть до достижения ими совершеннолетия. Судья удовлетворил поданный иск, изменив размер элементов на 1/4 часть. Решение пока что не вступило в законную силу.

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