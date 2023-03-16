Девятиклассник из Коми попал на Всероссийскую олимпиаду школьников по химии

Фото: пресс-служба Минобра Коми

В России стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Состязания начнутся уже сегодня, 16 марта, и продлятся до конца месяца.

Коми в этом году будет представлена по предмету химия. Девятиклассник Вадим Лыжин из Усинска успешно преодолел предыдущие этапы олимпиады и прошел на федеральный уровень, сообщает пресс-служба Минобразования Коми.

На финал олимпиады по химии, который пройдет на федеральной территории «Сириус», приглашены 313 школьников. Ребят ждут два теоретических тура и один практический, а также серия лекций и тематических экскурсий для учащихся и педагогов.

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