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НовостиОбщество16 марта 2023 6:58

В Ухте маляр ремонтировала квартиру, а потом изрисовала там обои

Ей дали условный срок
Источник:kp.ru
Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ухте местную жительницу признали виновной в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Ухтинка работает штукатуром-маляром. В ноябре она ремонтировала квартиру. Заказчик обнаружил дефекты и предложил женщине устранить их. В ответ на это, используя промышленный маркер синего цвета, злоумышленница нанесла множественные полосы различных форм и размеров на поверхности стен в квартире. Таким образом маляр повредила окрашенные флизелиновые обои общей площадью более 110 квадратных метров. Сумма ущерба превысила 66 тысяч рублей. Суд приговорил ухтинку к четырем месяцам лишения свободы условно.

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