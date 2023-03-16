Уроженца Коми будут судить за убийство 20-летней давности

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Коми 40-летнего уроженца Ухты обвиняют в убийстве и разбое. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Ухтинец совершил преступление в марте 2001 года. Тогда он был еще несовершеннолетним. Злоумышленник знал, что в одной из квартир на проспекте Ленина находится ценное имущество и крупная сумма. Вместе со своим товарищем злоумышленник незаконно проник туда. Хозяин оказал сопротивление. Горожанин как минимум трижды ударил его. В результате пострадавший скончался. Уголовное дело направили в Верховный суд Коми.

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