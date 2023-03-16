Сыктывкарец украл золотую цепь и из ювелирного магазина

Фото: Алексей ФОКИН

В Сыктывкаре 27-летнего жителя Эжвинского района признали виновным в хищении ювелирных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В октябре 2022 года сыктывкарец зашел в ювелирный магазин и попросил показать ему золотую цепь стоимостью более 90 тысяч рублей. Он взял в руки украшение и убежал. Цепь злоумышленник сдал в ломбард. Фигуранта нашли. Суд признал его виновным. Жителя Коми приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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