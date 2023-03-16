Коми готовится к весеннему половодью и пожарам

Фото: Иван МАКЕЕВ

Коми готовится к весеннему половодью и пожароопасному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В рамках подготовки к безопасному прохождению половодья в Коми уточнили перечень населенных пунктов, которые могут оказаться в зонах затопления и подтопления. В республике покупают дополнительное имущество для увеличения материального резерва, предназначенного для предотвращения и ликвидации ЧС.

Запас воды в снежном покрове в бассейнах рек не превышают показатели нормы. Исключением стал лишь бассейн реки Уса. Там запасы составляют 149% от нормы. При необходимости людей эвакуируют. Для этого в 57 населенных пунктах развернут 68 пунктов временного размещения. В общей сложности там смогут разместиться более 5,5 тысячи человек. Во время половодья будут работать 6086 человек и 1720 единиц техники.

Для охраны лесов от пожаров в Коми будет проводиться авиационный мониторинг. В республике утвердили шесть маршрутов авиапатрулирования. Общий облет превысит 5 тысяч километров. В регионе также реконструируют лесные дороги, обустроят и прочистят минерализованные полосы, а также благоустроят места отдыха. К тушению лесных пожаров привлекут 1512 человек, 794 единицы техники, а также 3958 единиц оборудования.

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