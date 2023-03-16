Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 марта 2023 10:57

Житель Коми до смерти избил односельчанина

Трагедия произошла минувшей осенью
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми осудили 48-летнего жителя Прилузского района. Мужчину обвиняли в гибели односельчанина, которого он избил до смерти.

Как сообщает СУ СК России по РК, трагедия произошла в октябре прошлого года во время застолья. Сельчане изрядно выпили и стали ругаться. В ходе ссоры мужчина схватился за табуретку и начал бить им 58-летнего знакомого. Окровавленный житель Прилузского района умер до приезда медиков от тяжелой травмы головы.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - заключили в СК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Никому не пожелаю такую мать»: в Коми 16-летний подросток до смерти забил маму (подробности)