Житель Коми до смерти избил односельчанина

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В Коми осудили 48-летнего жителя Прилузского района. Мужчину обвиняли в гибели односельчанина, которого он избил до смерти.

Как сообщает СУ СК России по РК, трагедия произошла в октябре прошлого года во время застолья. Сельчане изрядно выпили и стали ругаться. В ходе ссоры мужчина схватился за табуретку и начал бить им 58-летнего знакомого. Окровавленный житель Прилузского района умер до приезда медиков от тяжелой травмы головы.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - заключили в СК.

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