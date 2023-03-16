Вячеслав Бобровский стал заместителем прокурора Коми

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Коми заместителем прокурора республики стал Вячеслав Бобровский. Ранее он занимал должность прокурора Тольятти. Отмечается, что Бобровского представили коллективу еще в феврале.

Напомним, должность заместителя прокурора в 2022 году покинул Дмитрий Терентьев. Сейчас он руководит государственным казенным учреждением Коми «Безопасный город».

Справка

Бобровский Вячеслав Николаевич родился в 1975 году. В 1997 году окончил Самарскую гуманитарную академию и начал службу в органах прокуратуры. В разное время работал следователем, старшим следователем прокуратуры Ставропольского района, старшим следователем прокуратуры Центрального района Тольятти, старшим следователем прокуратуры Тольятти, старшим помощником прокурора Тольятти, заместителем прокурора Автозаводского района Тольятти, заместителем прокурора Тольятти, заместителем прокурора Ленинского района Самары.

С 2016 года занимал должность прокурора Сызрани, с 2019 года – прокурора Промышленного района Самары. В феврале 2021 года был назначен на должность прокурора Тольятти.

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