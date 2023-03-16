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НовостиОбщество16 марта 2023 12:17

Житель Коми задолжал по алиментам 500 тысяч рублей

Эти деньги заплатила его мать
Источник:kp.ru
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Инты 1982 года рождения задолжал по алиментам 500 тысяч рублей, эти деньги заплатила его мать. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Ребенку было шесть лет, когда взыскатель предъявила исполнительный лист о взыскании алиментов. Следующие 12 лет интинец ничего не платил. Мужчину арестовывали на 10 суток, а также предупреждали об уголовной ответственности. Жителя Коми не раз направляли в Центр занятости. Кроме того, у него арестовали имущество. В итоге долг превысил полмиллиона рублей.

В итоге мужчина устроился на работу, и пристав обратила взыскание на его зарплату. Однако его мать погасила весь долг и оплатила исполнительский сбор в размере 20 тысяч рублей.

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