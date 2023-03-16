В Коми мужчина пытался ограбить магазин

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В Воркуте местного жителя 1976 года рождения признали виновным в покушении на грабеж. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась продавец магазина. Женщина рассказала, что неизвестный пытается забрать из кассы 22 тысячи рублей. На место прибыли полицейские. Выяснилось, что вечером пьяный мужчина зашел в магазин и попытался украсть деньги из кассы. Однако злоумышленника поймали сотрудники торговой точки. Возбуждено уголовное дело. Фигуранта задержали за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Его поместили в спецприемник.

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