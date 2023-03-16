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НовостиПроисшествия16 марта 2023 13:24

В Сыктывкаре женщина попалась на мошенничестве с «военной» пенсией

Она незаконно получила 435 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Сыктывкаре 47-летнюю женщину подозревают в мошенничестве с получением «военной» пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщина подала заявление о получении пенсии. При этом злоумышленница указала ложные данные о том, что якобы живет в Воркуте. Поэтому был применен районный коэффициент, влекущий увеличение выплат. В итоге с октября 2018 по январь 2021 года подозреваемая незаконно получила 435 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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