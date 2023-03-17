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НовостиОбщество17 марта 2023 4:45

Сразу двое молодых жителя Коми погибли вдалеке от дома

Глава Коми сообщил о гибели в СВО Сергея Канева и Артема Линтаса
Источник:kp.ru
Фото: Владимир Уйба

Фото: Владимир Уйба

Глава Коми Владимир Уйба опубликовал 16 марта на своих страницах в социальных сетях трагическую новость о гибели двух уроженцев республики в СВО. По предоставленным данным, речь идет о рядовом Артеме Линтасе из села Хабариха Усть-Цилемского района и рядовом Сергее Каневе из села Брыкаланск Ижемского района.

Уйба сообщил, что погибшие служили в отдельной мотострелковой бригаде. Руководитель региона принес соболезнования близким и родным.

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