Житель Коми отбился от убийцы сковородкой

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В Ухте признали виновным в попытке убийства 60-летнего ранее судимого местного жителя. Преступление произошло в одном из общежитий. По информации Объединенной пресс-службы судов, дело рассматривал Ухтинский городской суд.

По предоставленным данным, поводом стала ссора фигуранта уголовного дела с соседом в июле 2022 года. В момент случившегося он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина схватил нож и ударил им своего оппонента четыре раза в грудь.

Потерпевшему удалось спастись благодаря его другу, который схватил сковородку и ударил ей нападавшего по голове. Суд назначил обвиняемому шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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