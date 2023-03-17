В Сыктывкаре завершили сезон ледовых катков из-за потепления

Фото: мэрия Сыктывкара

В пресс-службе мэрии Сыктывкара сообщили о принятии решения о завершении сезона уличных ледовых катков. По предоставленным данным, это связано с потеплением – на большинстве катков поверхность стала рыхлой и с проталинами. Всего в городе в зимний период работали 24 уличных катка.

В настоящий момент Дирекция спортивных сооружений, по данным муниципалитета, готовится к сезонной трансформации спортивной инфраструктуры города. Планируется отремонтировать спортивное оборудование и укомплектовать городские спортивные площадками сетками для игры в волейбол и футбол.

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