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НовостиПроисшествия17 марта 2023 6:56

В Коми работник «Птицефабрика Зеленецкая» получил тяжелую травму

Гострудинспекция расследует несчастный случай
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

На «Птицефабрике Зеленецкая» произошел тяжелый несчастный случай. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции республики.

В ведомстве не уточняют обстоятельства произошедшего, однако известно, что работник предприятия получил травму, которую медики квалифицировали как тяжелую. Сейчас пострадавший госпитализирован.

- Обстоятельства уточняются. Организуется комиссия по расследованию несчастного случая, - заключили в инспекции.

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