В Коми работник «Птицефабрика Зеленецкая» получил тяжелую травму

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На «Птицефабрике Зеленецкая» произошел тяжелый несчастный случай. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции республики.

В ведомстве не уточняют обстоятельства произошедшего, однако известно, что работник предприятия получил травму, которую медики квалифицировали как тяжелую. Сейчас пострадавший госпитализирован.

- Обстоятельства уточняются. Организуется комиссия по расследованию несчастного случая, - заключили в инспекции.

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