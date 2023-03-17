Двое жителей Коми лишились денег при покупке и продаже телефонов

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у двух жителей Коми более 50 тысяч рублей под предлогом покупки и продажи мобильных телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, 18-летний сыктывкарец разместил в сети объявление о продаже телефона. С молодым человеком связался неизвестный и заявил, что хочет купить гаджет. При этом злоумышленник завладел данными карты жителя Коми и украл оттуда 8 тысяч рублей.

Ухтинец 1994 года рождения захотел купить в интернете Iphone 14. Неизвестный, используя подставной профиль, под предлогом помощи в приобретении телефона с использованием бонусов в интернет- магазине. При этом злоумышленник украл 43 тысячи рублей. Деньги житель Ухты перевел на указанный злоумышленником счет. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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