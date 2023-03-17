Почти 300 сыктывкарцев получили травмы на скользких улицах

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За первые две недели марта за медицинской помощью обратились почти 300 сыктывкарцев, травмировавшиеся на улицах города. Горожане падали на скользких тротуарах, уточнили в Минздраве.

По данным БНК, с 1 по 15 марта с крыш домов два раза упал снег на головы местных жителей, один из пострадавших - ребенок.

- В столице Коми свою роль сыграли резкое потепление и последовавшее за ним похолодание. Так, за период с 1 по 14 марта в травмпункт Сыктывкарской городской больницы №1 обратились 664 человека, из них почти половина (294 человека) получили травмы из-за падения на улице, - цитирует издание региональный Минздрав.

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