Фигурантам дела молзавода в Коми грозит до 2,5 года колонии

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Фигурантам уголовного дела Корткеросского молочного завода грозит до 2,5 года лишения свободы.

В начале августа 2021 года стало известно, что в Корткеросском районе закрылся молокозавод. Поводом для этого стали разногласия между собственниками предприятия. В Арбитражный суд Коми поступило заявление о банкротстве из-за долгов в размере 19,5 миллиона рублей. Позднее в отношении учредителей завели уголовное дело о мошенничестве.

Фигуранты разработали схему вывода бюджетных средств. В 2020 году завод получил 40% субсидии на установку сплит-системы стоимостью 247 тысяч рублей. Сумма договора была завышена. По похожей схеме фигуранты пытались похитить 1,8 миллиона рублей. Эти деньги якобы собирались потратить на покупку холодильного оборудования. Однако в субсидии молзаводу отказали.

Гособвинение запросило для учредителя предприятия Петра Касперских 2,5 года колонии общего режима, для второго учредителя Андрею Люосеву – два года условно, для экс-руководителя завода Марии Сутягиной – один год условно. 28 марта прения продолжатся, передает «Комиинформ».

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