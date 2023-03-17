В Коми трагически оборвалась жизнь молодой женщины

Фото: СУ СК России по Коми

В Воркуте оборвалась жизнь 48-летней местной жительницы. Женщина погибла от рук своего 56-летнего сожителя. Подробности трагедии рассказали в СУ СК России по Коми.

По версии следствия, пара выпивала в своей квартире. В какой-то момент воркутинцы стали сильно ругаться и мужчина схватился за нож. Один удар и женщина упала замертво.

- От полученного проникающего ранения потерпевшая скончалась через непродолжительное время на месте происшествия. По имеющимся данным, сожители злоупотребляли спиртным, - уточнили в СК.

Подозреваемый задержан, в отношении него инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия по закреплению доказательственной базы, заключили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Коми до смерти избил односельчанина (подробности)