В Сыктывкаре задержали буйного пассажира такси

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии задержали буйного пассажира такси 1984 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В одной из охраняемых машин сработала тревожная кнопка. Росгвардейцы установили геопозицию авто. За рулем такси была женщина. Она везла пьяного пассажира. Тот вел себя агрессивно, матерился, громко кричал и размахивал руками. На замечания водителя мужчина никак не реагировал. Поэтому женщина вызвала Росгвардию.

Дебошир оказал сопротивление. Поэтому росгвардейцам пришлось применить физическую силу и спецсредства. Нарушителя доставили в дежурную часть полиции.

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