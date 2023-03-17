В Коми задержали мужчину, заказавшего наркотики по почте

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В Воркуте задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинец купил наркотики в интернете и заказал доставку по почте. Когда мужчина получил конверт, его задержали полицейские. Выяснилось, что злоумышленнику 0,37 грамма прислали N-метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

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Его будут судить (подробности)