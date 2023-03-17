Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 марта 2023 12:16

В Коми задержали мужчину, заказавшего наркотики по почте

Он находится под подпиской о невыезде
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воркуте задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинец купил наркотики в интернете и заказал доставку по почте. Когда мужчина получил конверт, его задержали полицейские. Выяснилось, что злоумышленнику 0,37 грамма прислали N-метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарец вышел из тюрьмы и попытался продать 86 грамм наркотиков

Его будут судить (подробности)