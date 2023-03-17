Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 марта 2023 13:20

Сыктывкарца судили за «минирование» катера в Сочи

Его приговорили к году ограничения свободы
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Сыктывкаре местного жителя признали виновным в ложном сообщении о подготовке взрыва на катере в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Пьяный мужчина находился у себя дома. Он позвонил по номеру 112 и заявил, что в Черноморской бухте Сочи заминировали катер. На место выехали правоохранители. Однако в бухте никаких взрывных устройств не было. Суд приговорил мужчину к году ограничения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Заминировавший» военную часть житель Сыктывкара получил судимость (подробности)