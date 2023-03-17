Сыктывкарца судили за «минирование» катера в Сочи

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В Сыктывкаре местного жителя признали виновным в ложном сообщении о подготовке взрыва на катере в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Пьяный мужчина находился у себя дома. Он позвонил по номеру 112 и заявил, что в Черноморской бухте Сочи заминировали катер. На место выехали правоохранители. Однако в бухте никаких взрывных устройств не было. Суд приговорил мужчину к году ограничения свободы.

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