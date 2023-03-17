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НовостиОбщество17 марта 2023 13:57

В Сыктывкаре усилят меры пожарной безопасности

Комплекс мероприятий будут реализовывать с мая по август
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре планируют усилить меры пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Комплекс мероприятий будут реализовывать с мая по август. Так, в планах – встречи и инструктажи с населением, председателями садовых товариществ и дачниками. Аналогичную работу собираются организовать в жилом секторе. В подъездах домов и на квитанциях по оплате ЖКУ будут размещать информационные материалы.

В Сыктывкаре также проверят эвакуационные пути выхода, работоспособность пожарной автоматики, средств связи и оповещения. Территории очистят от сухой растительности, мусора и горючих материалов. Кроме того, проведут техническое обслуживание водопроводных сетей и пожарных гидрантов.

В столице Коми организуют совместные дежурства добровольных пожарных. В поселках Седкыркещ и Трехозерка оно будет круглосуточным.

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