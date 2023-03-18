Жителя Сыктывкара вытащили из-под колес автобуса

Фото: Росгвардия Коми

В Сыктывкаре патрулировавшие улицы сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который упал возле остановки, пытаясь сесть в автобус. По предоставленным данным, ЧП произошло на улице Карла Маркса.

По информации ведомства, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался сесть в автобус в самый последний момент, когда двери уже начали закрываться, но в итоге поскользнулся и упал.

Водитель сразу же остановил транспорт, а очевидцы начали вытаскивать его из-под колес. Отмечается, что пострадавший был одет в легкую толстовку и с явными признаками опьянения, передали в БНК.

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