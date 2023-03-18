Жителя Коми лишили снегохода за отказ проходить освидетельствование

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Жителю села Усть-Цилема в Ижемском районном суде вынесли обвинительный приговор за то, что он отказался проходить по требованию сотрудников ГИБДД медицинское освидетельствование. Мужчина в тот момент управлял в состоянии алкогольного опьянения снегоходом.

Как выяснилось, на счету у обвиняемого это уже не первое подобное дело. Суд признал фигуранта уголовного дела виновным и назначил ему наказание в виде года принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты, а также лишением права управлять автомобилем на мять лет. Кроме того, у него конфисковали снегоход в доход государства.

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