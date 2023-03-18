Житель Ухты пытался зарезать своего соседа по общежитию

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В Ухте 59-летнего местного жителя признали виновным в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

По предоставленным данным, преступление произошло в июле 2022 года в коридоре общежития на проспекте Космонавтов, когда начался конфликт между двумя мужчинами в состоянии алкогольного опьянения.

Во время конфликта фигурант уголовного дела ударил свою жертву не менее четырех раз ножом в шею и грудь. Спасти пострадавшего удалось очевидцам, которые вызвали скорую помощь. Раненого удалось спасти. Подсудимому назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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