В Сыктывкаре сбили 44-летнего мужчину во дворе дома

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили об аварии, в результате которой пострадал 44-летний мужчина. По предоставленным данным, ДТП произошло в Ухте 17 марта.

В ведомстве сообщили, что авария зарегистрирована на улице Интернациональной, во дворе 70-го дома. Водитель иномарки «Киа» не убедился в том, что его маневр безопасен и наехал на пешехода. В результате случившегося мужчина получил травмы различной степени тяжести. В настоящий момент причины аварии выясняются.

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