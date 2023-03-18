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НовостиОбщество18 марта 2023 10:55

В Сыктывкаре сбили 44-летнего мужчину во дворе дома

Пострадавший в аварии получил травмы различной тяжести
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили об аварии, в результате которой пострадал 44-летний мужчина. По предоставленным данным, ДТП произошло в Ухте 17 марта.

В ведомстве сообщили, что авария зарегистрирована на улице Интернациональной, во дворе 70-го дома. Водитель иномарки «Киа» не убедился в том, что его маневр безопасен и наехал на пешехода. В результате случившегося мужчина получил травмы различной степени тяжести. В настоящий момент причины аварии выясняются.

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