В 12 районах Коми объявлено штормовое предупреждение

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В МЧС Коми сообщили об ухудшении погодных условий. По предоставленным данным, уже вечером 18 марта, а также в течение 19-го числа в 12 районах региона ожидаются сильные метели и ветер до 23 м/с. В ведомстве предупредили, что погода ухудшится в Интинском, Печорском, Воркутинском, Усь-Вымском, Удорском, Усть-Цилемском, Ижемском, Княжпоготском, Сосногорском, Ухтинском, Вуктыльском, Усинском районах. Скорость ветра во время метелей составит в среднем 7-12 м/с, порывами 15-20 м/с. Спасатели также предупредили, что на дорогах ухудшится видимость до 1000-300 метров.

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